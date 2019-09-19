Новые комплексы сортировки бытового мусора откроются в четырех населенных пунктах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 сентября. /ТАСС/. Компания "Приморский экологический оператор" до конца года запустит новые комплексы по сортировке бытового мусора в четырех населенных пунктах региона в рамках подготовки к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации.

Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю не вошли в реформу обращения с отходами. Также в этом списке, по данным Российского экологического оператора, значатся Ненецкий автономный округ, Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Забайкальский, Хабаровский края, а также Москва и Санкт-Петербург. Только две столицы имели право отложить переход на новую систему до 2022 года, остальные должны были это сделать до 1 января 2019 года.

"В этом году в Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске и поселке Ярославский Хорольского района запустят в эксплуатацию новые комплексы по сортировке бытового мусора. Мероприятия по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами позволят достигнуть целей национального проекта "Экология". Как сказал первый заместитель генерального директор КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, помимо открытия четырех мусоросортировочных станций, в поселках Светлогорье и Восток будут организованы перегрузочные станции с подпрессовкой мусора", - говорится в сообщении.

Региональный оператор покупает четыре автомобиля-компактора для Лазовского, Ольгинского, Партизанского и Ханкайского районов и четыре самосвала для доставки вторсырья от мусоросортировочных комплексов до мест переработки. На эти цели в бюджете Приморья предусмотрели 212 млн рублей. Эти районы выбраны в качестве мест для размещения новых объектов инфраструктуры после анализа их транспортной доступности. Здесь большие "транспортные плечи" и есть достаточные объемы отходов для сортировки.

Сейчас в регионе ведется работа и по включению в государственный реестр мест размещения отходов как минимум шести объектов. Документы на четыре объекта уже находятся на согласовании в Минприроды. "Основные направления, которые сейчас прорабатываются, - сокращение "плеч" доставки мусора, недопущение роста тарифов, переход к целевым показателям реформы по переработке полезных фракций отходов и минимизации мусорных захоронений", - процитировала пресс-служба слова врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко. С 1 января 2020 года только региональный оператор сможет принимать мусор от населения и юридических лиц, кампания по заключению договоров на прием отходов начнется ориентировочно в октябре-ноябре.

Нацпроект "Экология" разработан для исполнения майского указа президента Владимира Путина. На его реализацию планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.