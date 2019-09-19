Сопредседатель ОНФ в Самаре предложил локализовать производство лекарств по нацпроекту

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Самарской области Павел Покровский предлагает локализовать производство лекарств в регионах в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом он сообщил ТАСС.

"Мое предложение - разработка и реализация национальной программы поддержки производителей лекарственных средств именно с их региональной локализацией", - сказал Покровский.

Недостаточное лекарственное обеспечение - это одна из основных проблем в сфере здравоохранения, которую президент РФ Владимир Путин озвучил летом в ходе "Прямой линии". По словам президента, только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. Во многих субъектах РФ не вовремя организуются соответствующие процедуры и аукционы, в результате необходимые препараты не поступают к нуждающимся в полном объеме.

Покровский отметил, что локализация позволит снизить издержки на производство и логистику, и, как следствие, снизить цену для лекарственных препаратов, обеспечив их доступность. Он считает, что именно повышение лекарственного обеспечения является основополагающим фактором успешной реализации нацпроекта.

"При сегодняшних возможностях фармацевтики более широкое применение лекарственных препаратов точно улучшает качество и точно увеличивает продолжительность жизни", - сказал ТАСС Покровский. Кроме того, он предлагает обеспечить более широкий спектр лекарственных препаратов в амбулаторных условиях. Свои предложения Покровский планирует озвучить во время расширенного заседания Центрального штаба ОНФ в ноябре.

Нацпроект "Здравоохранение" призван способствовать разработке новых отечественных лекарственных препаратов, привлечению в данную сферу предпринимателей. Кроме того, предполагается переход на новую систему обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов. В рамках реализации нацпроекта к 2024 году по всей России заработает система электронных рецептов и автоматизированного управления льготным лекарственным обеспечением.