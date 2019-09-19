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Кудрин считает недостаточными меры для роста российских патентов в мире

Глава Счетной палаты заявил, что нужно увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в пять раз

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Счетная палата пока не видит достаточных мер для обеспечения быстрого роста российских патентных заявок в мире, который заявлен в национальном проекте "Наука". Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в Twitter.

"Рассмотрели ход нацпроекта "Наука", одна из метрик - подняться с восьмого на пятое место в мире по числу патентных заявок. Это амбициозная цель: надо увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в пять раз. Продолжим мониторинг. Пока не видим достаточных мер для такого роста", - написал Кудрин.

Развитие научной и научно-производственной кооперации является одной из целей нацпроекта "Наука".

В России на основе ведущих университетов и научных организаций создадут по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. Они займутся подготовкой молодых ученых и будут активно сотрудничать с предприятиями реального сектора экономики.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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