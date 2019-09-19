Кудрин считает недостаточными меры для роста российских патентов в мире

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Счетная палата пока не видит достаточных мер для обеспечения быстрого роста российских патентных заявок в мире, который заявлен в национальном проекте "Наука". Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в Twitter.

"Рассмотрели ход нацпроекта "Наука", одна из метрик - подняться с восьмого на пятое место в мире по числу патентных заявок. Это амбициозная цель: надо увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в пять раз. Продолжим мониторинг. Пока не видим достаточных мер для такого роста", - написал Кудрин.