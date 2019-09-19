Кудрин считает недостаточными меры для роста российских патентов в мире

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Счетная палата пока не видит достаточных мер для обеспечения быстрого роста российских патентных заявок в мире, который заявлен в национальном проекте "Наука". Об этом заявил глава ведомства Алексей Кудрин в Twitter.
"Рассмотрели ход нацпроекта "Наука", одна из метрик - подняться с восьмого на пятое место в мире по числу патентных заявок. Это амбициозная цель: надо увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в пять раз. Продолжим мониторинг. Пока не видим достаточных мер для такого роста", - написал Кудрин.
Рассмотрели ход нацпроекта "Наука", одна из метрик - подняться с 8-го на 5-е место в мире по числу патентных заявок. Это амбициозная цель: надо увеличить число подаваемых каждый год заявок почти в 5 раз. Продолжим мониторинг. Пока не видим достаточных мер для такого роста. pic.twitter.com/7LE7RvLJAH— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) September 19, 2019
Развитие научной и научно-производственной кооперации является одной из целей нацпроекта "Наука".
В России на основе ведущих университетов и научных организаций создадут по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научные и исследовательские центры. Они займутся подготовкой молодых ученых и будут активно сотрудничать с предприятиями реального сектора экономики.