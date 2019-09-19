Правительство выделит на реализацию нацпроектов в 2020-2022 годах около 7 трлн рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит на реализацию национальных проектов в 2020-2022 годах около 7 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сказал он.

По словам главы правительства, значительная часть средств будет использована для развития социальной сферы.

"На проекты "Демография" и "Здравоохранение" в 2020-2022 годах из федерального бюджета будет выделено около 2,7 трлн рублей. Финансирование национального проекта "Образование" составит около 380 млрд рублей, в жилищном строительстве - более 400 млрд рублей. Для национальных проектов, которые касаются развития экономики, - это, напомню, поддержка несырьевого экспорта, малого и среднего бизнеса, внедрение "цифры", повышение производительности труда - предусмотрено почти 1,2 трлн рублей", - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, по словам Медведева, правительство выделит значительные средства - 1,6 млрд рублей - на создание современной, комфортной и безопасной инфраструктуры.