Ремонт 10 участков дорог Южно-Сахалинска проведут в рамках нацпроекта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области добились внесения в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 10 дорожных участков Южно-Сахалинска. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В правительстве области отмечают, что городам с небольшим населением достаточно сложно попасть в нацпроект. Теперь реконструкция и ремонт 10 дорожных объектов Южно-Сахалинска будут идти за счет не только областного, но и федерального бюджетов. Выбранные участки давно не ремонтировали, и по ним поступало больше всего обращений местных жителей.

"10 дорожных участков в Южно-Сахалинске вошли в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это улицы Вторая Центральная, Деповская, Зимы, 1905 года, Ленина в сторону Украинской и другие дороги, по которым поступало больше всего обращений жителей", - говорится в сообщении.

По информации правительства, все объекты находятся на особом контроле. Их независимую оценку производят федеральные учреждения - "Росдортехнология" и РосдорНИИ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.