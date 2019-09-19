Коллекцию Оренбургского музея ИЗО пополнили работы, связанные с семьей Ростроповичей

ОРЕНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. В четверг оренбургские художники Геннадий Глахтеев и Ирина Макарова передали в дар областному музею изобразительных искусств художественные произведения и фотографии, связанные с именами музыкантов Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Об этом ТАСС сообщил директор музея Юрий Комлев.

"Оренбургские художники Геннадий Глахтеев и Ирина Макарова имели честь принимать маэстро в своей мастерской и подарили Мстиславу Ростроповичу свои картины. Он, в свою очередь, передал им авторскую визитку, а пока шла встреча, позволил сделать несколько зарисовок и набросков. Все эти экспонаты, а также фотографии и афиша с подписью маэстро в четверг были переданы нашему музею", - сказал Комлев.

Теперь в коллекции музея находятся эскиз к картине Макаровой "Виолончелистка" (1995 г.), которая сейчас находится в квартире Мстислава Ростроповича в Санкт-Петербурге, 16 рисунков маэстро, выполненные Глахтеевым в натуры, афиша к IV Открытому конкурсу юных исполнителей имени Мстислава и Леопольда Ростроповичей с подписью виолончелиста, фотографии Глахтеева с Мстиславом Ростроповичем и ксерокопия факса от музыканта. Все художественные произведения будут размещены в Музее-квартире семьи Ростроповичей в Оренбурге.

"В рамках национального проекта "Культура" началась работа по реновации Дома-музея семьи Ростроповичей. В настоящее время разрабатываются проект реконструкции здания и концепция музейной экспозиции", - отметили в музее ИЗО.

Коллекция художественных работ и экспонатов, связанных с семьей Ростроповичей, регулярно пополняется. Следующие экспонаты музей рассчитывает получить в декабре 2019 года во время Международного фестиваля Мстислава Ростроповича, гостем которого станет супруга музыканта Галина Вишневская.

Ростропович начал свой творческий путь в Оренбурге, когда в годы Великой Отечественной войны его семью эвакуировали из Москвы. Он часто посещал Оренбург, где с 2013 года проводится Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.