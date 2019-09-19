Завод "Электропульт" в Петербурге нарастит производительность на 20% благодаря нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Ведущее российское предприятие по производству электротехнического оборудования - "Завод Электропульт" - планирует на 20% нарастить производительность к 2022 году благодаря участию в нацпроекте. Об этом в четверг сообщила ТАСС исполняющая обязанности генерального директора компании Регина Портнова.

"Мы начинаем управлять нашими простоями, повышать эффективность производственных площадей, а в дальнейшем рассчитываем повысить пропускную способность предприятия. Планируем на 20% повысить производительность к 2022 году", - сказала Портнова.

Предприятия компании "РЭП Холдинга" ("Невский завод" и "Завод "Электропульт") вошли в число первых заводов Санкт-Петербурга, на которых началась реализация национального проекта, цель которого - повышение производительности труда за счет применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и вовлеченности персонала.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.