МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый в Нижегородской области национальный парк планируется создать к 2022 году с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщил в четверг на коллегии Минприроды РФ глава региона Глеб Никитин.

"В России около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ), почти 13% от площади страны. В регионе в рамках нацпроекта "Экология" планируется создать 24 ООПТ федерального значения. Мы также планируем создать национальный парк с привлечением средств нацпроекта", - отметил Никитин.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, национальный парк планируется создать к 2022 году. Это будет первый подобный объект в регионе. Он появится на территории Пустынского заказника, который находится на территории Арзамасского и Сосновского районов и располагается вдоль реки Сегежи. Заказник известен своими карстовыми озерами, пояснили ТАСС в пресс-службе Минэкологии Нижегородской области.

"Главной достопримечательностью Пустынского природного комплекса являются восемь глубоководных карстовых озер: Великое, Свято, Глубокое, Кругленькое, Паровое, Долгое, Нарбус и Карасево. Соединенная между собой общими протоками группа Пустынских озер считается самой большой в Нижегородской области и составляет около 300 га. Площадь и границы национального парка будут уточняться при проектировании", - отметили в министерстве.

Озера возникли после того, как подземные воды растворили местные известняки и гипсы, а затем заполнили собой возникшие в земле провалы. Эти карстовые озера примечательны своей глубиной, она доходит до 14 метров.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 4,041 трлн рублей.