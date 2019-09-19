Лучшие проекты образовательной программы для предпринимательниц отобрали в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Проекты пяти участниц отобрали по итогам первой образовательной программы для предпринимательниц в Ленинградской области. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

"По итогам обучающей программы для женщин было определено пять лучших проектов: курсы английского языка (Приозерский район, стартап), ателье по пошиву штор и этнического костюма (Сосновый Бор), проект школы духовной практики (Всеволожск, стартап), проект по профилактике онкологических заболеваний (Всеволожский район, стартап), услуги по перетяжке мебели и автокресел (Тосненский район, индивидуальный предприниматель - 4 месяца)", - сказала собеседница агентства.

Всего в проекте, реализованном по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", приняло участие 150 предпринимательниц области.

В течение месяца участницы программы освоили лекции и вебинары от ведущих федеральных экспертов в области продаж, консалтинга, организационного развития, тайм-менеджмента, маркетинга, а также успешных российских предпринимателей. Полученные знания позволят повысить эффективность бизнеса и расширить круг делового общения, уточнили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Проект реализован при участии Фонда поддержки и промышленности Ленинградской области.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На его реализацию планируется направить 481,5 млрд рублей. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие шесть лет.