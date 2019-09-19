Медведев в Великом Новгороде примет участие в работе форума "Среда для жизни"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу в Великом Новгороде примет участие в работе форума "Среда для жизни: города" и выступит на пленарном заседании "Новые лидеры: Как мэры меняют города и страны". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В мероприятиях форума примут участие министр экономического развития Максим Орешкин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Во время поездки председатель правительства также проведет встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды.

Форум проходит ежегодно в разных городах России. В этот раз он проводится с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде. Участники обсуждают главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом. Программа форума построена вокруг ключевых приоритетов развития России до 2024 года, заданных в национальных проектах.