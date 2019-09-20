Забайкалье перейдет на новую систему обращения с ТКО в установленные сроки

ЧИТА, 20 сентября. /ТАСС/. Забайкальский край до конца 2019 года перейдет на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минприроды.

В четверг Минприроды РФ обнародовало список из пяти регионов, которые, по оценке министерства, серьезно рискуют не успеть войти в реформу отрасли обращения с мусором до конца 2019 года. В него вошли Архангельская область, Забайкальский край, Красноярский край, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ.

"Правительством Забайкальского края в 2019 году проводилась работа по актуализации данных территориальной схемы обращения с отходами, утверждение которой ожидается не позднее 15 октября. Утверждение единого предельного тарифа на услуги регионального оператора обращения с ТКО будет обеспечено не позднее 20 декабря 2019 года, что позволит обеспечить начало функционирования в крае новой системы в установленные законом сроки", - говорится в ответе министерства природных ресурсов региона на запрос ТАСС.

В декабре 2018 года глава Забайкальского края Александр Осипов заявил, что регион возьмет отсрочку на год для перехода на новую систему обращения с ТКО. Он связал это с неготовностью края и риском неблагоприятных последствий как для природы, так и для местных жителей. В начале сентября Осипов в интервью ТАСС заявил, что власти региона не рассматривают возможности для новых отсрочек и намерены к 1 января 2020 года полностью подготовиться к переходу на новую систему обращения с ТКО.