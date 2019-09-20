Минобрнауки проведет в пяти странах семинары по программам научно-образовательных центров

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ проведет осенью пять семинаров в пяти странах, на которых планируется обсудить программы развития первых пяти научно-образовательные центров (НОЦ), чтобы помочь им выйти на мировой уровень. Об этом сообщил в пятницу в ходе "Технопрома-2019" заместитель директора департамента государственной научной, научно-технической и инновационной политики Минобрнауки РФ Андрей Аникеев.

Одной из задач нацпроекта "Наука" является создание в РФ сети из 15 НОЦ. В 2019 году принято решение создать первые пять пилотных НОЦ в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

"Для того, чтобы вывести НОЦ на мировой уровень, у нас возникла следующая идея. Планируем провести пять семинаров и круглых столов в пяти различных странах с представителями российской научной и образовательной диаспоры за рубежом. А также приглашаем на эти совещания иностранных ученых, которые активно включены в российскую научную программу. Это ученые, работающие по "мегагрантам", это ученые, которые активно сотрудничают с РФ и вносят определенный вклад в российскую науку", - сказал Аникеев.

Семинары пройдут на площадке домов российской дружбы в Италии, Франции, Японии, Швейцарии и Германии. По предварительным данным, семинар в Токио состоится 18 октября, в Париже - 29 октября, в Берлине и в Центре европейских ядерных исследований (ЦЕРН, Швейцария) - 7 ноября, в Риме - 12 ноября.

По словам Аникеева, на семинарах планируется обсудить многие вопросы, их цель - обеспечить попадание России в пятерку ведущих стран, осуществляющих исследования и разработки, согласно целям нацпроекта "Наука". Также это будут площадки для обмена мнениями по поводу научной и образовательной политики.

"Мы хотели бы настоятельно пригласить к участию пилотную пятерку первых НОЦ. Чтобы они могли представить свои программы развития, и обсудить с мировым научным сообществом перспективы развития этих центров именно с точки зрения мирового уровня. Кандидаты, которые планируют организовать НОЦ, тоже приглашаются", - сказал представитель министерства.

Задачи нацпроекта

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".