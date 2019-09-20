Минкомсвязь объявила кадровый конкурс для работы над суперсервисами и цифровым профилем

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила кадровый конкурс, победители которого присоединятся к команде федерального проекта "Цифровое государственное управления" нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Как уточнили в ведомстве, федеральный проект реализуется под руководством замглавы Минкомсвязи Максима Паршина. Среди наиболее известных направлений проекта: комплексы госуслуг в режиме онлайн (так называемые суперсервисы), электронная идентификация граждан (цифровой профиль), а также "Госвеб" - единая экосистема государственных сайтов.

"Мы ждем неравнодушных, активных, целеустремленных и квалифицированных. Тех, кто хочет принять участие в создании современных цифровых государственных продуктов. Искренне считаю, что это реальная возможность вписать свое имя в историю страны", - отметил Паршин, чьи слова приводятся в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо подать анкету и подготовить эссе на одну из профессиональных тем. Кандидатов, успешно прошедших первый этап, пригласят на интервью. Полную информацию о вакансиях, условиях и требованиях к кандидатам можно узнать на странице конкурса.