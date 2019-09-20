Общественная палата выступила против отмены профессиональных праздников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП) выступает против отмены профессиональных праздников, в частности, Дня железнодорожника, Дня радио и Дня воздушного флота. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, член ОП, зампред комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребрынка Илья Семин.

Газета "Коммерсантъ" сообщила в пятницу, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается вопрос отмены ряда нормативных актов СССР и РСФСР, вводящих старейшие профессиональные праздники.

"Многие из профессиональных праздников активно отмечают в профильных отраслях на всех уровнях. Их отмечают и официально, и неофициально, проводят массовые мероприятия, соревнования. Отраслевые праздники важны для трудовых коллективов, к ним относятся очень серьезно. Это почетно для граждан, в такие дни люди особенно чувствуют сплоченность и уважение к своей профессии", - отметил Семин.

По его мнению, отмена праздников ничем не мотивирована и с точки зрения эффективности труда ничего не даст: "Скорее, такая инициатива повредит, так как это выглядит как неуважение к профессии и ее представителям".