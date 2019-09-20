Крым обеспечит чистой водой 87% жителей по нацпроекту до 2024 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма планируют обеспечить около 87% жителей республики водоснабжением и чистой питьевой водой до 2024 года по проекту "Чистая вода" национального проекта "Экология", сообщил в пятницу претендент на пост главы республики и действующий глава Сергей Аксенов, выступая в крымском парламенте.

"Существенное влияние на развитие республики Крым и уровень благосостояния граждан окажет реализация национальных проектов <...> До 2024 года в рамках национального проекта "Чистая вода" централизованным водоснабжением и качественной питьевой водой будут обеспечены практически 87% населения. Сегодня эта цифра составляет 75%", - сказал он, представляя свою программу на период до 2024 года.

Республике Крым на реализацию федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года предусмотрено 3,6 млрд рублей федеральных средств. Программа входит в нацпроект "Экология". Предлагается создание групповых водоочистных сооружений и систем транспортировки в муниципальных образованиях Крыма с недоброкачественной водой. На реализацию проекта в 2019 году из федерального бюджета предусмотрено 121,9 млн рублей

В январе 2019 года министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев сообщал, что реализация проекта повысит долю жителей республики, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 77,2% до 86,2%.

О нацпроектах

Республика Крым участвует в реализации 11 нацпроектов (кроме проекта "Наука"). Общий объем финансирования составляет более 83 млрд рублей (в том числе федеральный бюджет - 50 млрд рублей, бюджет Республики Крым - 31,8 млрд рублей, внебюджетные источники - 1,2 млрд рублей), на 2019 год предусмотрено 12,8 млрд рублей. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.