Глава Минстроя призвал регионы формировать пул качественных подрядчиков для нацпроектов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Регионы должны формировать пул подрядчиков для качественного выполнения работ в рамках нацпроектов, сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на встрече с лидерами муниципального управления на полях форума "Среда для жизни".

"Для того, чтобы на территории появились полноценные подрядчики, самое главное, чтобы у них постоянно были заказы. Если подрядные организации имеют понятное финансирование и пул заказов, то качество подрядчиков будет постоянно расти", - сказал он.

Якушев отметил, что шестилетний горизонт планирования в рамках национальных проектов позволяет регионам строить графики выполнения тех или иных работ и прогнозировать финансовые потоки из бюджета. Однако остается актуальной проблема квалификации подрядных организаций. В настоящее время Минстрой прорабатывает поручения правительства в соответствии с нацпроектом "Безопасные и качественные дороги" по возможности проведения предквалификационного отбора подрядчиков перед торгами. "Это история как в капремонте, когда мы можем определять тот пул компаний, такое предложение было сделано губернаторами", - добавил он. Эта практика может быть распространена также на контракты в области благоустройства, отметил Якушев.

Также к числу проблем исполнения нацпроектов на местах министр отнес низкое качество подготовки контрактной документации муниципалитетами.

Форум "Среда для жизни" проводится финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.