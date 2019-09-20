Геронтологический центр создадут в Петербурге по нацпроекту "Демография" в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Геронтологический центр для оказания медицинской и социальной помощи людям старшего поколения создадут в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) до конца 2019 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

"До конца 2019 года на базе Дома-интерната для престарелых и инвалидов № 2 в городе Пушкин будет создан геронтологический центр со стационаром. Жилая площадь учреждения - 1280 кв. м", - рассказал собеседник агентства.

Центр создается для того, чтобы представлять социальное обслуживание людям старших возрастных групп и продлить их активное долголетие. "Основные задачи деятельности геронтологического центра - это уход, организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-психологической помощи. Также он помогает в профессиональной подготовке, трудоустройстве, организации досуга", - пояснил председатель комитета.

Ржаненков отметил, что при стационарном постоянном проживании центр рассчитан на 96 человек. Центр создается в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

Федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.