Топилин: Дагестан отстает по строительству детских садов в рамках нацпроекта

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Дагестан является одним из отстающих регионов Северного Кавказа по реализации нацпроекта "Демография" в части строительства новых детских садов, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе рабочей поездки в пятницу в Ингушетию.

"Есть регионы, которые отстают [по реализации нацпроекта "Демография"]. Что касается детских садов, самая проблемная территория - Дагестан. К сожалению, до сих пор нет распоряжения о единственном поставщике, но, насколько мне известно, есть по некоторым объектам начало работ. Надо эту ситуацию спасать", - сказал министр.

В августе пресс-служба главы и правительства Дагестана сообщала, что власти республики планируют обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет. Для этого в республике будет создано более 23 тыс. мест в детских садах.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

Активное строительство детских садов в рамках нацпроекта проводится в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и других регионах Северного Кавказа. Так, власти Ингушетии сообщали, что планируют построить в регионе до конца 2021 года 17 детсадов по нацпроекту "Демография". По информации Минобразования региона, в течение пяти предыдущих лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет. Около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации.

В правительстве Кабардино-Балкарии сообщали, что до конца 2019 года в республике будет создано 960 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. В Ставропольском же крае намерены создать 3,5 тыс. ясельных мест в детских садах до конца 2021 года. Власти Северной Осетии намерены обеспечить к 2021 году всех детей в возрасте от полутора до семи лет местами в детских садах.