Власти Чувашии направят 1 млрд рублей на ремонт больниц республики в 2020 году

ЧЕБОКСАРЫ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии направят 1 млрд рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений республики в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам в пятницу глава республики Михаил Игнатьев.

"В медицинских организациях закупается дорогостоящее и эффективное медицинское оборудование, проводится капитальный ремонт. Поставлена задача в течение пяти лет отремонтировать все учреждения здравоохранения. Только в 2020 году на их капитальный ремонт предусматривается направить 1 млрд рублей", - сказал Игнатьев.

Он также напомнил, что модернизация учреждений здравоохранения в районах республики ведется последовательно на протяжении нескольких лет. С 2013 года по 2018 годы в Чувашии были введены в эксплуатацию 179 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), до конца текущего года будет построено еще 26 ФАП. На строительство и оснащение всех 205 ФАП потребовалось порядка 620 млн рублей.

"В республике сформирована трехуровневая система оказания медицинской помощи, начиная с фельдшерско-акушерских пунктов и до высокотехнологичных медицинских центров. На каждом уровне создана инфраструктура, обеспечивающая шаговую доступность медицинской помощи в месте проживания", - уточнил Игнатьев.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.