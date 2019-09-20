Петербург направит 1,5 млрд рублей на реконструкцию соцобъектов для пожилых и инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга по программе нацпроекта "Демография" до 2024 года направят около 1,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов социального обслуживания. За этот срок в учреждениях должно появиться около 500 новых мест, сообщил в пятницу ТАСС председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

"Региональный проект "Старшее поколение" [нацпроекта "Демография"] включает развитие стационарного социального обслуживания, введение новых койко-мест, обеспечивающих комфортное проживание людей. Всего стоимость объектов капитального строительства в соответствии с проектной документацией до 2024 года составляет около 1,5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что после преобразований, в учреждениях должно появиться еще не менее 490 мест.

Из ближайших планов - в 2020 году должна пройти реконструкция здания психоневрологического интерната № 4 в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга), в 2022 году - строительство дополнительного корпуса на 90 мест для дома ветеранов войны и труда № 1 в Павловске (входит в состав Санкт-Петербурга). На 2023 год в Павловске запланировано также возведение психоневрологического интерната на 300 мест. В 2024 году по плану - новый корпус для дома-интерната ветеранов войны и труда "Красная звезда" на 50 мест в Петербурге.

Федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.