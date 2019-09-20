Очистные сооружения снизят загрязнение Волги за пять лет на 2,5 куб. км

УЛЬЯНОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Очистные сооружения, расположенные на берегах Волги, снизят объем сброс в реку на 2,5 куб. км за пять лет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр природы и цикличной экономики Ульяновской области, член Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа Дмитрий Федоров.

"На 2,5 куб. км за пять лет должны снизить уровень загрязнения и сброса сточных вод в Волгу все очистные сооружения. Пятнадцать субъектов на берегах реки снизят сброс этих сточных вод, это огромный объем", - сказал он.

По его словам, работа проводится в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" по направлению "Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу". Проект входит в нацпроект "Экология".

Федоров добавил, что сбросы - пища для сине-зеленых водорослей, которые приводят к цветению Волги. "Снижение этого объема приведет к уменьшению цветения реки. Это связано с улучшением экологической обстановки и оздоровлением бассейна Волги", - уточнил он.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4 трлн 41 млрд рублей.