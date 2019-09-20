Топилин вручил в Ингушетии сертификаты о переподготовке жителям предпенсионного возраста

МАГАС, 20 сентября. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин вручил в пятницу сертификаты о прохождении курсов переподготовки в рамках нацпроекта "Демография" 133 людям предпенсионного возраста в Ингушетии.

"Я вас всех поздравляю, я надеюсь, что эти курсы дали вам определенные новые знания, ведь каждый из нас, в каком бы возрасте не был, должен развиваться, я стараюсь всегда что-то читать, чему-то новому учиться. Это очень важно, когда ты находишься в этом процессе, потому что жизнь постоянно требует от нас с вами каких-то новых опытов, знаний и умений, тогда все получится", - сказал Топилин на вручении сертификатов.

Вручение сертификатов прошло на базе регионального колледжа сервиса и быта. В целом в 2019 году переобучение в республике прошли 133 человека предпенсионного возраста, что составляет 137,1 % от годового показателя в 97 человек.

"Надеюсь те знания, которые вы получили, вы примените в той области работы, в которую вы собираетесь или будете направлены. В действительности вы очень смелые люди, что берете и изучаете ту науку и специальность, которые сегодня востребованы", - сказал на вручении Калиматов.

Обучение в регионе проводилось по специальностям, наиболее востребованным на данный момент на рынке труда: бухгалтерский учет с применением 1С, управление государственными и муниципальными закупками, оператор ЭВМ, делопроизводитель, курсы оказания первой медицинской помощи, повар, слесарь по сборке металлоконструкции. На реализацию мероприятий переобучения региону было выделено из федерального бюджета 6,3 млн рублей.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".