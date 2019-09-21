Для детей военнослужащих в кузбасской Юрге в 2021 году построят школу по нацпроекту

КЕМЕРОВО, 21 сентября. /ТАСС/. Новая школа на 550 мест будет построена для детей военнослужащих единственного в Кемеровской области гарнизона в Юрге по нацпроекту "Образование" в 2021 году. Сейчас детям из военного городка приходится ездить в ближайшие школы за пять километров от дома, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе департамента образования и науки Кузбасса.

"Ближайшая школа расположена в радиусе пяти километров от военного городка. Строительство школы на 550 мест позволит разгрузить школы города, работающие в две смены, уменьшить количество детей, обучающихся во вторую смену и обеспечит ученикам, проживающим в микрорайоне военного городка, шаговую доступность до образовательного учреждения", - рассказали в департаменте.

Первый камень в основание будущей школы в Юрге заложен в субботу. Земельный участок под ее строительство выделен в шаговой доступности от военного городка. Как пояснили ТАСС в департаменте строительства региона, к ноябрю проект образовательного учреждения будет направлен на Главгосэкспертизу, строительство планируется начать в 2020 году и завершить в 2021 году.

В рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" к 2021 году в Кузбассе планируется строительство восьми цифровых школ, в которых будет создано 5,5 тыс. мест. Цифровые школы впервые появятся в небольших моногородах Кузбасса - Белове, Анжеро-Судженске, Юрге и Тайге, а также в жилых районах Кемерова и Новокузнецка, где необходимо создать новые места для школьников и решить проблему с обучением в две смены. Все образовательные учреждения будут оснащены самым современным учебным и технологическим оборудованием и цифровой техникой, на их пришкольных территориях будут оборудованы многофункциональные площадки для занятий спортом.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.