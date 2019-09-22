Занятия в академии хореографии под руководством Полунина в Севастополе начнутся в ноябре

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Академия хореографии, которая создается в Севастополе по нацпроекту "Культура" под руководством всемирно известного танцовщика Сергея Полунина, начнет полноценную работу в ноябре на площадке Севастопольского государственного университета (СевГУ). Соглашение между вузом и академией Полунин и ректор СевГУ Владимир Нечаев подписали в воскресенье.

"Я хотел бы поблагодарить Владимира Дмитриевича [Нечаева]. Это действительно большая помощь - она позволит вскоре начать мастер-классы с детьми, а с ноября - и полноценные занятия", - сказал Полунин, который назначен и. о. ректора академии.

По словам Полунина, на первом подготовительном курсе будут обучаться около 30 детей: 20 уже отобраны, их обучение планируется оплатить за счет бюджетных средств, еще десять ребят смогут обучаться на средства благотворительного фонда Полунина - их отбор еще не завершен.

Как пояснил ТАСС Нечаев, вуз предоставит для занятий академии один из залов спортивного комплекса. Кроме того, специалисты университета помогут с подготовкой необходимых для работы академии документов.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.