Опыт создания в Пермском крае социальных кинозалов могут распространить в регионах

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Опыт создания социальных кинозалов в муниципальных образованиях Пермского края в случае успешной реализации можно распространить во все регионы России. Такое мнение в воскресенье высказал журналистам заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, который приехал в Пермь на международный фестиваль документального кино "Флаэртиана".

"Очень интересный проект, и мы очень внимательно следим за его развитием. Проект очень важный, он находится на стыке нескольких отраслей, сфер - это и кинематография, и вопросы социальной работы. Хорошо, что в Пермском крае начинается такая работа, это как раз тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, то это можно распространить по всей стране", - сказал он.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, социальные кинозалы создаются на базе домов культуры, клубов, библиотек, музеев в небольших населенных пунктах региона. "Это как раз такая идея возвращения кино в небольшие поселки, города. Мы непросто создаем технологию, [устанавливаем] оборудование, мы еще реализуем опыт медиаобразования, готовим с командой "Пермской синематеки" специальных медиапедагогов, которые будут работать на местах, они сейчас проходят обучение. Мы смотрим каждое место, где будет реализован кинотеатр, там будут небольшие залы - максимум на 50-100 мест", - отметил Торчинский.

Число социальных кинозалов, расположенных в районных центрах культуры Пермского края, увеличат с пяти до 92 к 2022 году. В них планируется организовать показы кинофильмов с общей аудиторией до 500 тыс. человек в год. Здесь планируют показывать как документальные фильмы, в том числе созданные на пермских киностудиях, так и национальные и зарубежные игровые фильмы из проката. Главная особенность таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов, а, наоборот, хотят познакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа.

Как рассказала журналистам руководитель отдела медиаобразования киноорганизации "Пермская синематека" Ольга Ахмедзянова, первые 30 кинозалов планируют открыть уже в ноябре 2019 года, сейчас идет завершающая стадия обучения кураторов социальных кинозалов - людей, которые будут организовывать не только просмотры фильмов в своих территориях, но и проводить дискуссии.

Одна из участниц образовательных курсов, Антонина Саттарова поделилась с ТАСС, что после обучения стала иначе смотреть фильмы. "Я на фильмы стала смотреть по-другому, прежде всего с содержательной части. Я хочу познакомить жителей своего города Кунгура с документальным кино, научиться видеть кино, не просто поверхностно его смотреть. Хочу привлечь людей к тому, чтобы, посмотрев фильм, человек задумался, поменялся, захотел сделать что-то хорошее для своей территории", - сказала собеседница.

О нацпроекте

Проект социальных кинозалов в Пермском крае реализуется в рамках национального проекта "Культура", который разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. В нацпроект включены три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".