В крупнейшем районе Камчатки в 2020 году откроется виртуальный концертный зал

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Новый виртуальный концертный зал откроется в крупнейшем районе Камчатки - Елизовском, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"На базе Елизовского районного дома культуры в 2020 году откроется виртуальный концертный зал. Решение о выделении средств на его оборудование принято Министерством культуры РФ на основании конкурсного отбора, проведенного среди 68 регионов страны в рамках национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на конкурс было направлено более 250 заявок, победителями стали 80 учреждений, в число которых вошел Елизовский районный дом культуры.

"Елизовский муниципальный район - самый большой и густонаселенный в крае. Елизово - второй по населенности город нашего региона, при этом его жителям нечасто выпадает возможность насладиться музыкой в исполнении известного солиста или оркестра. И для того чтобы обеспечить жителям района такую возможность, благодаря прогрессивным технологиям у учреждения имеются все необходимые ресурсы: это и зал на 220 человек, и квалифицированные специалисты, необходимые для технического и художественного обслуживания виртуального концертного зала, и сформированная база зрителей", - сказали в пресс-службе краевого правительства.

Всего на Камчатке на сегодняшний день действуют два виртуальных концертных зала - в Камчатском колледже искусств и в зале "Октябрьский" Камчатской филармонии. Ежемесячно эти учреждения проводят на большом экране показы самых актуальных творческих проектов ведущих концертных площадок РФ, и посетить эти показы свободно может любой желающий.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального бюджета - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.