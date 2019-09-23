В Забайкалье открылся дом культуры после капитального ремонта

ЧИТА, 23 сентября. /ТАСС/. Дом культуры в поселке Приисковый Забайкальского края открылся после капитального ремонта, проведенного за счет полученной регионом дальневосточной субсидии. Здание отремонтировали впервые с 1969 года, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"Более 2 тыс. жителей поселка Приисковый, сел Калинино и Шивка смогут приобщаться к искусству, отдыхать и проводить досуг в новом доме культуры, который открылся в Приисковом после капитального ремонта. Дом культуры построен в 1969 году, и с тех пор капитальный ремонт здания ни разу не проводился. Стоимость ремонта составила около 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ремонт здания был включен в план социального развития центров экономического роста Забайкальского края, который проводится за счет дальневосточной субсидии и способствует реализации национальных проектов. В ходе ремонта в здании установлены пластиковые окна, новые двери и освещение, заменены полы и система отопления, обновлены сцена и фасад.

"В здании есть зрительный зал на 200 мест и четыре помещения для досуговой деятельности. Ожидается, что после ремонта улучшится качество проведения культурных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта - "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей. Забайкальский край в 2019 году получит на реализацию нацпроекта 132 млн рублей. Это позволит в том числе капитально отремонтировать 11 учреждений культуры.