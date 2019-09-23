Минфин будет выделять по 50 млн рублей ежегодно на проведение форума по нацпроектам

МОСКВА, 23 сентября, /ТАСС/. Правительство утвердило проведение в России со следующего года ежегодного всероссийского форума "Национальное развитие", посвященного работе в рамках национальных проектов. Как сообщается в распоряжении правительства от 18 сентября, имеющемся в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", форум будет проводиться "в целях формирования единых подходов правительства и субъектов РФ по достижению национальных целей и реализации национальных проектов".

При этом Минфину РФ поручено каждый год предусматривать выделение "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ" (РАНХиГС) 50 млн рублей "для финансирования расходов, связанных с подготовкой и проведением форума".

Форум начнет работать уже с 2020 года, и впервые будет проведен в Татарстане, в 2021 году форум пройдет в Нижегородской области.

Утвержден и состав оргкомитета по подготовке и проведению форума. Председателем комитета стал руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, его заместителем - замруководителя аппарата правительства Анатолий Кириенко. В сам состав комитета вошли, в том числе, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, президент Сбербанка Герман Греф, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр транспорта Евгений Дитрих, ректор РАНХиГС Владимир Мау, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов, заместитель председателя корпорации ВЭБ.РФ Наталья Тимакова.

В пояснительных документах к распоряжению отмечается, что формирующиеся в ходе мероприятий форума единые подходы к исполнению нацпроектов будут вырабатываться также и с участием бизнеса и общественности.

"В работе форума предполагается участие представителей федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, научного сообщества и общественности. Предлагаемые проектом распоряжения решения позволят создать площадки для обмена опытом между субъектами РФ и вовлечь бизнес в реализацию национальных проектов, презентовать успешные практики", - отмечается в материалах.

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