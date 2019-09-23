"Ъ": около 1,6 млн граждан вернули 700 млн рублей неверно начисленной платы за мусор

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Около 1,6 млн россиян с января по июль 2019 года провели перерасчет платы за вывоз мусора и вернули около 700 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

При этом отмечается, что большая часть (85%) обращений за перерасчеты связана с неверными данными о количестве проживающих граждан. Кроме того, граждане заявляют о некачественном оказании услуг и просят перерасчитать при отъезде. Исследование проводилось с января по июль на основании информации из регионов.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Сейчас, по сведениям Российского экологического оператора, из 85 субъектов России в реформу не вошли 11: Архангельская, Владимирская, Курганская, Рязанская и Еврейская автономная области, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. Два последних имели право отложить переход на новую систему до 2022 года. Еще восемь регионов запустили реформу только частично: Краснодарский и Красноярский края, Ленинградская, Воронежская, Магаданская, Саратовская, Ульяновская области и Республика Марий Эл.

Национальный проект "Экология" предполагает создание системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе за счет ввода в промышленную эксплуатацию 23,1 млн т мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки мусора и 31,7 млн т мощностей по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) к 2024 году, что приведет к увеличению доли ТКО, направленных на утилизацию, до 36% и направленных на обработку - до 60% в общем объеме образованных ТКО к 2024 году.