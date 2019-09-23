Ульяновские власти оборудуют 29 центров киберспорта до конца года

УЛЬЯНОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Ульяновские "Точки роста" до конца года получат оборудование для создания 29 центров киберспорта. Об этом сообщила в понедельник ТАСС министр образования и науки региона Наталья Семенова.

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (а с 2020 года и в малых городах) без образования юридического лица в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Основная цель - обновление и модернизация материально-технической базы школ, чтобы в перспективе дети из удаленных населенных пунктов могли приобщаться к современным технологиям и расширять знания в гуманитарной области.

"В этом году их [центров киберспорта] будет 29, ровно по количеству "Точек роста". Их оборудование предполагает экран и джойстики с определенным программным продуктом. Программный продукт должен быть лицензированным", - сказала Семенова.

Министр добавила, что по поручению губернатора региона Сергея Морозова уже разработана программа по развитию киберспорта. "Сейчас обсуждаем с министерством спорта вопрос повышения квалификации наших специалистов, потому что тема интересная: то ли это спорт, то ли это образовательная цифровая составляющая, возможно, это где-то на стыке. Мы попробовали в прошлом году провести соревнования по киберспорту на базе Дворца дополнительного образования, результат превзошел все наши ожидания. Желающих было гораздо больше, чем ожидали, дети активно включились", - уточнила Семенова.

Она также отметила, что решение о развитии киберспорта на базе "Точек роста" логично, так как в них уже созданы условия для развития цифрового образования. "Это аудитории, оснащенные компьютерами, современным оборудованием, квадрокоптерами, 3D-принтерами. Киберспорт, по сути, - это движение в цифру более быстрое", - пояснила собеседница агентства.

"Точки роста" создаются в российских регионах по нацпроекту "Образование", который охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.