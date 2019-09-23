В Мурманской области изменят систему управления нацпроектами из-за срыва сроков

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил об изменении системы реализации национальных проектов в регионе на оперативном совещании в областном правительстве. Такое решение он озвучил после доклада о том, что два включенных в нацпроект "Жилье и городская среда" объекта не сделаны в срок.

"Система управления этой важнейшей задачей в структуре нашего правительства неэффективна. Значит, эта система должна быть изменена", - сказал он.

Речь шла о срыве срока ремонта двух дворовых территорий в Мурманске. Глава администрации города Андрей Сысоев сообщил, что это связано с недобросовестной работой подрядчика и многократной сменой субподрядчиков. Ряд задержек работ по благоустройству города произошел и на объектах, включенных в региональную программу.

При этом Чибис отметил, что ранее поступала информация об отсутствии проблем по работам. "Как получается, что была информация, что все хорошо, а выясняется, что по двум объектам вылезли проблемы? Это репутация не только города-героя, но и героической Мурманской области, что мы не в состоянии по нацпроекту сделать два двора. Это говорит о системе организации работы", - сказал он.

По прозвучавшим на совещании данным, на сегодня из 48 общественных территорий, включенных в нацпроект, завершена реконструкция 26, из 107 дворов готово 50. К 15 октября область должна выйти на показатель выполнения данного нацпроекта на уровне 80%.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.