Парк им. Ивана Флерова в Грязях открылся после реконструкции

ЛИПЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Парк имени Ивана Флерова в городе Грязи Липецкой области открылся для жителей после реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом журналистам в понедельник сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов.

Реконструкция парка проходила в два этапа, на благоустройство общественного пространства из федерального, регионального и местного бюджетов было выделено 10 млн рублей.

"Реконструкция парка имени Ивана Флерова в Грязях подошла к концу. Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, проделана большая работа, и многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и села", - сказал Артамонов.

В ходе первого этапа благоустройства в 2018 году в парке появились пешеходные дорожки, скамейки и урны, был отреставрирован постамент памятника "Катюша" на главной аллее. Старые деревья были заменены на молодые, высажены кустарники, туи. Второй этап реконструкции преобразил пешеходную зону, расположенную за зданием спортивного комплекса, в парке также появились велосипедные и беговые дорожки, площадка для занятий спортом, скейтпарк и автопарковка.

Всего на реализацию федерального проекта по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Липецкой области из бюджета РФ направлено 847 млн рублей, из них более 696 млн рублей предназначено на благоустройство общественных пространств.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.