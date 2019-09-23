Полигоны ТБО в девяти районах Новгородской области ликвидируют к 2024 году

ТАСС, 23 сентября. Власти Новгородской области намерены за счет участия в нацпроекте "Экология" ликвидировать к 2024 году санкционированные свалки твердых бытовых отходов (ТБО) в девяти районах области, тем самым избавив жителей от соседства с объектами накопленного экологического вреда. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы администрации области по итогам заседания регионального правительства.

"До 2024 года планируется ликвидировать девять санкционированных свалок твердых бытовых отходов в Чудовском, Парфинском, Холмском, Пестовском, Крестецком, Демянском, Шимском, Солецком, Маревском районах. Работа проводится в рамках региональной составляющей федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", цель которого - формирование современной экологически безопасной среды посредством ликвидации объектов накопленного экологического вреда", - отмечается в сообщении.

По данным властей, в августе в Новгородской области начата рекультивация свалки ТБО в урочище "Исаков хутор" вблизи деревни Тушино Чудовского района. Этот объект функционировал 25 лет, в последние четыре года полигон был закрыт, однако на его территории неоднократно возникали пожары. На рекультивацию этой свалки регион получил федеральные субсидии в 30 млн рублей. Планируется, что рекультивация завершится в 2021 году.

"В 2019 году планируется выполнить первый, подготовительный этап рекультивации - это планировка территории, устройство дренажных траншей и резервуаров для сбора фильтрата и для ливневых вод, стабилизация разработанных на откосах отходов и отходов, перемещенных с прилегающих к свалке территорий, устройство круговых проездов", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В Новгородской области ежегодно образуется порядка 240 тыс. тонн твердых бытовых отходов. В 2024 году власти региона намерены повысить объем мусора, который отправляется на переработку, до 30%. На сегодня этот показатель не превышает 10%. В марте 2019 года новгородские власти говорили о том, что "рассматривают возможность" открыть в регионе мусоросжигающие заводов с учетом опыта Финляндии.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей, из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.