В Пензенской области выплаты за первенца с начала года получили почти 4 тыс. семей

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет направлена почти четырем тысячам молодых семей в Пензенской области с начала года в рамках нацпроекта "Демография". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"В Пензенской области 3987 молодым семьям [с начала года] направлена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет. Размер ежемесячной выплаты составляет 9 398 рублей. Общая сумма направленных на данные цели средств - 283,1 млн рублей", - указано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, эта мера соцподдержки предоставляется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Получить выплату могут семьи, где среднедушевой доход ниже 150% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Сегодня он составляет 14,4 тыс. рублей. Для оформления выплаты молодым семьям необходимо обратиться в многофункциональные центры и органы социальной защиты населения.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет составит 3,1 трлн рублей.