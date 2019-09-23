Ремонт дорог в рамках нацпроекта окончен в Пензенской области на 95% объектов

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта завершены в Пензенской области на 165 из 174 объектов, предусмотренных в этом году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году работы проводятся на 174 объектах. На сегодняшний день они полностью завершены на 165 из них", - указано в сообщении.

В ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил усилить контроль за сроками проведения дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также за их стоимостью. "Мы не можем поставить контролера на каждый метр автодороги, поэтому подрядная организация должна все свои работы экономически обосновывать, при этом точно соблюдать сроки завершения мероприятий", - цитирует пресс-служба губернатора.

В Пензенской области до 2024 года на ремонт дорог планируется направить более 25 млрд рублей. За шесть лет в регионе намерены привести в нормативное состояние более 65% дорог регионального значения и 85% дорог в пределах Пензенской агломерации (включает города Пенза, Заречный и три сельсовета Пензенского района).

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.