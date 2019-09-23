Скворцова: более 95% всей медицинской помощи в РФ оказывают по программе госгарантий

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Программа государственных гарантий включает в себя уже более 95% медицинских услуг из международной классификации, что составляет более 10 тыс. видов медицинских услуг. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в своем докладе на панельной дискуссии на тему "Всеобщий охват услугами здравоохранения как движущая сила справедливости, всестороннего развития и процветания для всех" в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ежегодно принимается обновляемая программа государственных гарантий, которая включает более 95% медицинских услуг, существующих в международной классификации - это более 10 тыс. услуг", - сказала министр.

Скворцова напомнила, что основой для обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения является система ОМС, действующая на принципах солидарной ответственности. В основе работы системы ОМС лежит "подушевой" финансовый норматив, а особое внимание уделяется на данный момент обеспечению охвата первичной медико-санитарной помощью и профилактикой.

"С этого года по инициативе президента и правительства РФ начата реализация национальных проектов развития, десять из которых посвящено развитию здравоохранения, здорового образа жизни, здорового долголетия и, конечно, инновационной медицины и фармацевтики", - сказала министр.