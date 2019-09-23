Более 4,5 тыс. школьников Пензенской области примут участие в проекте "Билет в будущее"

ПЕНЗА, 23 сентября. /ТАСС/. Участие в профориентационном проекте "Билет в будущее", который реализуется в рамках нацпроекта "Образование", примут более 4,5 тыс. школьников Пензенской области в 2019/2020 учебном году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект "Билет в будущее" для учащихся 6-11 классов школ направлен на профессиональную ориентацию детей и подростков. При тестировании учащихся используется в том числе опыт экспертов WorldSkills.

"Помимо Пензы в проекте участвуют город Кузнецк, а также Бессоновский, Мокшанский и Пензенский районы. 4570 школьников пройдут анкетирование и три этапа тестирования. Первый - определение общего уровня школьника, второй - "Что я знаю о профессии" и третий - "Самоопределение". Далее учеников ждут профессиональные пробы, которые пройдут в ознакомительном, вовлеченном и углубленном этапах", - указано в сообщении.

Профессиональные пробы на ознакомительном этапе пройдут 4 тыс. школьников. Для этого будут организованы выставки техникумов и вузов, которые состоятся 26 и 27 сентября в городе Кузнецке и 27-28 сентября в Пензе. В октябре практические мероприятия вовлеченного и углубленного уровней пройдут на площадках Пензенского государственного технологического университета, IT-колледжа, колледжа транспортных технологий и других образовательных учреждений региона. "Здесь школьники смогут познакомиться с профессиями и стать на время студентами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2018/2019 учебном году в реализации проекта участвовали 5 тыс. школьников, из них 2 тыс. прошли профессиональные пробы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.