В Калужской области закупили 14 автомобилей для соцслужб по нацпроекту

КАЛУГА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Калужской области закупили 14 автомобилей для социальных служб региона в рамках национального проекта "Демография", сообщает пресс-служба областного правительства.

"На приобретение автотранспорта из федерального бюджета было выделено более 22,5 млн рублей. Министерством труда и социальной защиты области закуплено 14 единиц автотранспорта: 13 автомобилей марки ИАЦ (на базе автомобиля ГАЗ) и один автобус ПАЗ", - говорится в сообщении.

Все автомобили оборудованы подъемными устройствами для маломобильных граждан, поручнями, кнопкой вызова водителя, противоскользящим покрытием.

"Машины отправятся в Бабынинский, Дзержинский, Жуковский, Кировский, Козельский, Людиновский, Малоярославецкий, Сухиничский, Юхновский центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также Калужский, Спас-Деменский, Еленский, Тарусский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, дом-интернат для престарелых и инвалидов "Двуречье", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.