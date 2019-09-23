В России открывается более двух тысяч образовательных центров "Точки роста"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Образовательные центры "Точки роста" по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям начнут работу во вторник, 24 сентября, на базе 2049 сельских школ в 50 регионах России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФГАУ "Фонд новых форм развития", который является проектным офисом нацпроекта "Образование".

Создание "Точек роста" в селах и малых городах страны предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование"). В этом году на эти цели было направлено 3,8 млрд руб. На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено новое оборудование. Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

"24 сентября по всей стране пройдет марафон открытий центров "Точка роста". В торжественной церемонии в режиме телемоста примут участие все 2049 общеобразовательных организаций в 50 субъектах Российской Федерации, а восемь субъектов будут в прямом эфире общаться с центральной площадкой прямого включения. Через пять лет в стране появится 16 тысяч таких центров", - говорится в сообщении.

Для работы в таких центрах летом этого года более 2,5 тысячи учителей сельских школ прошли повышение квалификации на базе сети детских технопарков "Кванториум" в 21 регионе страны. На курсах им рассказывали о новых образовательных технологиях, а также обучали навыкам работы с современным оборудованием. Кроме того, 11 тысяч сельских педагогов проходили подготовку в режиме онлайн.

Шахматы и киберспорт в сельской школе

В Северной Осетии такие центры откроются во вторник в 17 сельских школах, а в Якутии заработают сразу 54 "точки роста".

В Томской области с 24 сентября в 17 районах откроется 29 образовательных центров. В них, по данным пресс-службы администрации региона, смогут заниматься более 12 тысяч детей. Для этого как из регионального, так и из федерального бюджета было выделено более 45 млн руб. Как уточнили местные власти, на сегодняшний день центры оснащены не только компьютерами, но и 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, робототехникой, оборудованием для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Особое внимание в образовательном процессе, подчеркнули в администрации региона, "будет уделено шахматному образованию и проектной деятельности".

В Ульяновской же области на базе 29 таких центров планируют развивать киберспорт. По словам регионального министра образования и науки Натальи Семеновой, для этого в них уже созданы все условия.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.