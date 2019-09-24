В сельских школах Забайкалья открылось 45 образовательных центров "Точка роста"

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Образовательные центры "Точка роста" открылись во вторник в 45 сельских школах Забайкалья, сообщила журналистам и.о. вице-премьера края Аягма Ванчикова.

"В Забайкальском крае задача по созданию "Точек роста" реализована в 45 сельских школах 20 муниципальных образований. На это мы направили 71 млн рублей", - сказала Ванчикова. Она уточнила, что для открытия современных центров в Забайкалье выбрали именно сельские школы, чтобы устранить существующий разрыв в качестве образования между школами в городах и селах.

Для работы в таких центрах летом этого года 250 забайкальских учителей повысили свою квалификацию. На курсах им рассказывали о новых образовательных технологиях, обучали навыкам работы с современным оборудованием. В отобранных школах обновили материально-техническую базу, закупили новое оборудование, что позволило по-новому подойти к обучению детей таким предметам как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".

Отвечая на вопрос ТАСС, и.о. вице-премьера края отметила, что в 2020 году региональные власти рассчитывают открыть "Точки роста" еще в 50 школах. На эти цели выделят 55 млн рублей. "Это будет способствовать улучшению качества образования и воспитанию наших детей", - подчеркнула она.

Создание "Точек роста" в селах и малых городах России предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" (входит в нацпроект "Образование"). В 2019 году на эти цели было направлено 3,8 млрд рублей. С 24 сентября центры начинают работу в более чем 2 тыс. школ в 50 регионах страны.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.