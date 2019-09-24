Разработка образовательной платформы для талантливых детей начнется в Пензе в 2020 году

ПЕНЗА, 24 сентября. /ТАСС/. Приступить к разработке образовательной платформы для талантливых детей в Пензе планируется в 2020 году в рамках работы Центра поддержки одаренных детей и молодежи региона, сообщил ТАСС его руководитель Иван Танасов.

"Формат создания цифровой платформы находится на стадии обсуждения. Запускать работы по созданию будем в первом квартале 2020 года. Сначала важно апробировать в ручном режиме необходимость инструментов, которые мы собираемся внедрить онлайн, - например, совместить реестр [одаренных детей Пензенской области] с вебинарной площадкой или разместить ее на сайте центра", - сказал Танасов.

По его словам, рассматривается возможность создания системы, которая будет включать реестр одаренных детей региона с возможностью оповещения их о предстоящих образовательных мероприятиях, площадку для вебинаров и онлайн-обучения.

Центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта в Пензенской области создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Соглашение о его создании было заключено между правительством региона и фондом "Таланты и успех" (учредитель образовательного центра "Сириус" в Сочи).

До конца года в центре, который работает на базе губернского лицея, пройдут образовательные смены, посвященные физике, экологии, астрономии и другим предметам. В 2020 году начнутся работы по строительству отдельного корпуса для центра. По словам Танасова, его планируется открыть в 2021 году.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.