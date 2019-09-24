В поселке Забайкалья открыли вертолетную площадку для санавиации

ЧИТА, 24 сентября. /ТАСС/. Вертолетную площадку открыли при центральной районной больнице (ЦРБ) в поселке Нижний Цасучей - административном центре Ононского района в Забайкальском крае, который находится в 200 км к югу от Читы. Она способна круглосуточно принимать санавиацию, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Экстренная медицинская помощь стала доступнее для почти 10 тыс. жителей Ононского района, где при центральной районной больнице открыта 25-я вертолетная площадка в крае, оснащенная светосигнальным оборудованием", - говорится в сообщении.

По словам главного врача Ононской ЦРБ Артура Бальжинимаева, раньше санавиация могла приземляться только на территории соседнего Агинского округа, что создавало трудности при транспортировке пациентов. Новая площадка расположена в трех километрах от Нижнего Цасучея на территории старого аэропорта. "Здесь же мы подготовили взлетно-посадочную полосу для самолета Ан-24, также находящегося в распоряжении санитарной авиации", - добавил Бальжинимаев.

Ранее власти края заявляли о намерении создать вертолетные площадки, способные принимать транспорт днем и ночью, при каждой центральной районной больнице. "Еще до недавнего времени площадки, работающие в ночное время, были только в Чите и Краснокаменске. Сегодня 25 таких площадок", - отметил и. о. министра здравоохранения края Валерий Кожевников.

Руководитель министерства добавил, что благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в ближайшие три года свыше 680 млн рублей из федерального и регионального бюджетов будут направлены на оплату дополнительных летных часов санитарной авиации. В 2019 году вертолетами и самолетами, оснащенными медицинскими модулями, в Забайкальском крае уже совершено 269 вылетов, эвакуированы 447 пациентов, включая 134 детей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс., ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. Забайкальский край до 2021 года получит на реализацию нацпроекта 3,6 млрд рублей.