В Минпросвещения ожидают создания не менее 20 тыс. "Точек роста" к 2024 году

ДЕРЕВНЯ ДРОЖЖИНО /Московская область/, 24 сентября. / ТАСС/. Минпросвещения России ожидает, что к 2024 году в стране может быть открыто не менее 20 тыс. образовательных центров гуманитарного и научно-естественного профилей "Точка роста". Об этом сообщила во вторник журналистам замглавы министерства Марина Ракова по итогам открытия 2049 таких центров, которое состоялось в режиме телемоста в 50 регионах.

По словам замминистра, согласно заложенным в национальном проекте "Образование" показателям в стране будет создано не менее 16 тыс. центров "Точка роста". "Но уже сегодня губернаторы принимают решение и, помимо тех центров, которые они открывают с участием федеральных средств, открывают новые "Точки роста" на средства региональных бюджетов. Поэтому я думаю, что не менее 20 тыс. "Точек роста" мы точно получим", - отметила Ракова.

"Точка роста" - это созданные на базе школ в селах и малых городах образовательные центры по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям. В этом году на эти цели по нацпроекту "Образование" было направлено 3,8 млрд рублей. На эти средства в школах, в которых появились такие центры, была обновлена материально-техническая база, закуплено оборудование. Все это позволит по-новому подойти к обучению детей, в частности, по таким предметам, как "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".