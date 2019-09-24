В сельских школах Омской области в рамках нацпроекта открылось 58 "Точек роста"

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" открылись во вторник по нацпроекту "Образование" в 58 сельских школах Омской области. Об этом заявил во вторник губернатор региона Александр Бурков на церемонии открытия такого центра в Конезаводской школе Марьяновского района.

"В Омской области в течение этого дня открываются 58 таких классов. У ребятишек появятся новые возможности, новые интересные уроки и занятия. Эти центры оснащены по последнему слову науки и техники. Это даст детям большие возможности, откроет горизонты для достижения новых целей", - сказал Бурков.

Он добавил, что центры станут точкой протяжения не только для детей, но и взрослых. "Проектные подходы, которые предлагаются здесь, будут интересны и взрослым, - считает губернатор. - Поэтому это праздник для всех, кто живет в таких населенных пунктах".

Как уточнили в пресс-службе регионального Минобразования, появление центров на селе будет способствовать уменьшению разрыва между городскими и сельскими школами и поможет сформировать у детей современные технологические и гуманитарные навыки. "Помимо общеобразовательных программ по предметам "Технология", "Информатика" и "ОБЖ" с обновленным содержанием и материально-технической базой, в центрах планируется реализация программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности", - сказали в пресс-службе.

Уроки по предметам будут проводиться в первую половину дня, а после обеда у детей станут проводить внеурочные занятия, деловые игры и тренинги. Для этого все центры оснащены современным оборудованием: компьютерами, интерактивными комплексами. "Навыки оказания первой помощи на ОБЖ будут отрабатываться при помощи современных тренажеров-манекенов. Благодаря получению 3D-принтеров, квадрокоптеров и прочего оснащения на "Технологии" будут формироваться такие новые компетенции, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства", - отметили в министерстве.

На создание и организацию 58 таких центров в Омской области в 2019 году направили более 240 млн рублей. Почти 91 млн рублей из федерального и 1,8 млн рублей - из областного бюджетов были выделены на приобретение оборудования. Еще 49,8 млн рублей Омская область направила на ремонт помещений и порядка 100 млн рублей - на обучение педагогов и обеспечение деятельности центров.

Точки роста

Создание "Точек роста" в селах и малых городах России предусмотрено федеральным проектом "Современная школа" нацпроекта "Образование". В 2019 году на эти цели было направлено 3,8 млрд рублей. С 24 сентября центры начинают работу в более чем 2 тыс. школ в 50 регионах страны.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.