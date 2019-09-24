На Кубани число погибших в ДТП снизилось с начала года более чем на 8%

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в результате ДТП, произошедших в Краснодарском крае с начала 2019 года, снизилось более чем на 8%. Об этом заявил во время пресс-конференции во вторник, посвященной старту на Кубани всероссийской кампании "Однозначно" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю генерал-майор полиции Александр Капустин.

Ранее сообщалось, что после ряда крупных ДТП, произошедших на трассах в Краснодарском крае в 2019 году, региональные власти ускорят принятие программы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" по установке ограждений на дорогах и барьеров, разделяющих встречные транспортные потоки, чтобы снизить смертность на трассах.

"За восемь месяцев текущего года на территории Краснодарского края зарегистрировано 4591 ДТП, число погибших в этих ДТП всего 578. Есть небольшое снижение, больше 8%. Поэтому вот эта акция и конференция, а также все эти мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения очень актуальны", - сказал Капустин.

Он отметил, что для Краснодарского края, как курортного региона, проблема травматизма на дорогах имеет первоочередное значение. По его словам, в пик курортного сезона в этом году в сутки въездной трафик в регион составил более 65 тыс. транспортных средств. "К сожалению, мы констатируем, что в летний период рост аварийности, дорожно-транспортных происшествий возрастает в разы. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие в Краснодарском крае - это так называемый иногородний транспорт или транзит", - добавил он, отметив, что основными причинами ДТП являются несоблюдение водителями режима отдыха, выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима и нарушения при проезде перекрестков.

По словам ведущего консультанта отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи управления организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Краснодарского края Дмитрия Гурбича, в 70% случаев смерть пострадавших наступает еще до прибытия медиков. Это достаточно высокий показатель, так как в среднем по стране он составляет 50%.

В отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС по итогам пресс-конференции сообщили, что в регионе за последние пять лет наметилась стабильная динамика снижения количества погибших в результате ДТП. Так, в 2015 году погибших было меньше, чем в 2014 году на 18,1%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом - на 5,3%, в 2017 году по сравнению с 2016-м - на 1,8%, в 2018 году этот показатель сохранялся на уровне 2017 года. За первые восемь месяцев 2019 года снижение смертности составило 8,1%.

Экспертное мнение

Член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре отметила, что в целом высокий травматизм на дорогах России связан с нарушениями скоростного режима движения, высокими нормативами разрешенной скорости и качеством автомобилей.

Так, по ее словам, многие россияне не могут позволить себе автомобили премиум класса, обеспечивающие их безопасность в случае ДТП, в то время как, например, в Швеции, существует госпрограмма, по которой население может заменить свои старые автомобили на более безопасные. Также она отметила, что средняя допустимая скорость движения в населенных пунктах в той же Швеции, где низкий уровень травматизма, составляет 30 км/ч, в то время как в России - 60 км/ч.

Краснодарский край вошел в число 15 регионов РФ, где стартовала реализация кампании "Однозначно" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Пресс-конференцию по этому поводу во вторник провело краевое управление ГИБДД МВД России. В рамках проекта на Кубани будут демонстрировать социальные ролики о необходимости соблюдения правил безопасности дорожного движения, проводить специальные уроки для детей в школах, вести профилактическую работу со студентами, а также в разных районах будут работать волонтеры, которые будут обращать внимание участников дорожного движения на соблюдение ПДД и пояснять на конкретных дорожных участках, к каким последствиям может привести то или иное нарушение.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.