В Минкомсвязи призвали задуматься о внедрении 6G уже сейчас

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Россия должна начать создавать сотовые сети шестого поколения (6G) уже сейчас, даже до внедрения 5G, чтобы не отставать от остальных стран. Такое мнение высказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, выступая на форуме "Спектр-2019" в Сочи.

"Смотрите: 3G развивалось технологически в Европе, 4G развивалось, в основном, в компаниях из США, и в 5G технологическое лидерство захватили компании из Китая. Может быть, пора думать о 6G для того, чтобы нам как великой стране все-таки занять достойное место в рядах тех, кто действительно будет этим заниматься? И если мы хотим этого, то говорить об этой технологии нужно уже сейчас, когда еще даже 5G не внедрено", - сказал замминистра.

Внедрение сетей пятого поколения является одной из ключевых целей нацпроекта "Цифровая экономика". Однако их создание сопровождается рядом сложностей, в частности тем, что наиболее перспективные и экономически выгодные для игроков рынка частоты 3,4-3,8 ГГц под 5G заняты силовыми ведомствами.

Предполагается, что связь шестого поколения придет на замену 5G. Пока что производители готовят различные прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях.