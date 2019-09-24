Шесть мусорных полигонов планируется рекультивировать в Северной Осетии до 2022 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Шесть мусорных полигонов и свалок в Северной Осетии, находящихся в черте населенных пунктов, в том числе Владикавказа, планируется рекультивировать до 2020 года по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Александр Карданов.

"Планируем в рамках федерального проекта "Чистая страна" провести рекультивацию прежде всего Владикавказского полигона твердых коммунальных отходов, находящегося в черте Владикавказа в водоохраной зоне. Это мероприятие запланировано на будущий год. Затем - пять наиболее крупных свалок, так же расположенных в черте населенных пунктов республики. Работы по рекультивации завершим до 2022 года", - сказал Карданов.

Власти республики намерены также решить вопрос о включении еще нескольких объектов в федеральный реестр по ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет в рамках проекта "Чистая страна". В частности, в промышленном районе столицы республики располагаются Отвальные поля, содержащие отходы металлургического производства второго и третьего класса опасности, добавил Карданов.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).