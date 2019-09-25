Сахалин не заложил обработку мусора в тарифы операторов из-за отсутствия спецсооружений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Сахалинская область не предусмотрела расходы на обработку коммунального мусора в тарифах своих операторов из-за отсутствия на территории региона специально оборудованных для этих целей сооружений. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель правительства области.

Ранее эксперт Общероссийского народного фронта, советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган на отраслевой конференции в Геленджике, организованной ассоциацией "Чистая страна", сообщил о том, что в отношении большого количества регионов возникают сомнения в готовности выполнить целевые показатели национального проекта "Экология". Расходы на обработку мусора в тарифах операторов не предусмотрели 28 субъектов РФ, включая Сахалинскую область.

"Расходы по обработке твердых коммунальных отходов в составе тарифа не учтены в связи с отсутствием на территории области специально оборудованных для этого сооружений", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве региона уточнили, что строительство новых объектов по обращению с отходами также в тарифе не учтены. На эти цели выделяются дополнительные средства из бюджета Сахалинской области.

Ранее ТАСС сообщал, что строительство объектов по рекультивации мусора в рамках федеральной программы "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" национального проекта "Экология" в этом году потребует от Сахалинской области 96 млн рублей. Все эти средства идут из бюджета региона.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".