Орешкин выступил против снижения показателей по нацпроектам для отстающих регионов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Целевые показатели по нацпроектам не могут быть снижены для десятков регионов России, отстающих по уровню социально-экономического развития, так как это повлечет за собой невыполнение общих показателей. Об этом сообщил ТАСС глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В июле глава Карелии Артур Парфенчиков предложил смягчить условия выполнения национальных проектов в регионах со слабой экономикой, увеличив финансирование для выполнения поставленных целей. Карелия вошла в десятку регионов России с проблемной экономикой, получивших куратора из числа профильных федеральных министров и вице-премьеров страны.

"Целевые показатели - они не взяты из воздуха, они проистекают из 204-го указа президента ["О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"]. Они выстроены сверху вниз, и недостижение этих показателей в отдельных регионах будет означать недостижение этих показателей в целом по стране. Показатели напряженные, это очевидно, но нужно не думать о том, как снизить показатели, нужно думать, что нужно сделать, чтобы их достичь", - сказал Орешкин.

В июне 2019 года на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что выбрано 10 регионов с невысокими экономическими показателями, по каждому из которых в правительстве будет назначен куратор. Орешкин тогда стал куратором Республики Алтай, Карелии и Тувы, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов - Курганской области, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - Адыгеи, министр строительства Владимир Якушев - Марий Эл, глава Минтруда Максим Топилин - Алтайского края.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.