Скворцова заявила, что рост показателя общей смертности от рака удалось стабилизировать

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Реализация программы по борьбе с онкозаболеваниями позволит чаще выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях и излечивать их, рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, однако, показатель общей смертности в течение нескольких лет снижаться не будет, поскольку заболеваемость продолжит расти.

По данным Минздрава России, в 2018 году на диспансерном учете состояли 3,7 млн человек с онкологическими заболеваниями. В общей сложности показатель смертности от онкологических заболеваний по стране составил 6%. Ранее сообщалось, что в 2017 году показатель общей смертности от злокачественных новообразований снизился впервые с 2014 года.

"В целом идет снижение [смертности] за счет неинфекционных заболеваний, но из-за того, что мы активно сейчас развиваем противоонокологическую программу, в течение ряда лет мы можем иметь как бы стагнацию по показателю смертности [от онкозаболеваний]", - сказала она, отвечая на вопрос корреспондента портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Министр отметила, что важными здесь являются показатели одногодичной летальности и пятилетней выживаемости. Рост первого показателя говорит о том, что заболевание обычно выявляют на поздней стадии, когда лечение неэффективно, и пациент умирает в течение года. Рост показателя пятилетней выживаемости означает, что заболевание выявлено на ранней стадии и излечено, таким образом, продолжительность жизни пациента с момента выявления заболевания составляет пять и более лет, что соответствует излечению. Основной вклад в динамику этих показателей вносит профилактика факторов риска, раннее выявление и современное лечение.

"Для нас важно, что несмотря на это у нас летальность годовая - она снижается, и увеличивается выживаемость в течение пяти лет. А смертность - это показатель между двумя векторами - между повышением выявляемости и снижением летальности, поэтому он и будет плавать пока на одинаковых цифрах", - пояснила она.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.